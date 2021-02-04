У Сербії озеро Потпецко перетворилося на велетенський смітник. Тепер це сміття загрожує роботі греблі гідроелектростанції.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Сербська влада наказали провести негайне очищення водосховища.

За словами місцевого активіста Сініса Лаковича, сміття покриває близько 20 000 кубічних метрів.

“Це не недавня проблема, а проблема декількох десятиліть, викликана стихійними звалищами”, – сказав Сініса. А місцеві жителі вважають такий стан озера “екологічною катастрофою”.

Міністр навколишнього середовища країни Ірена Вуйович заявила, що очищення озера почнеться наприкінці цього тижня.

Причиною такого накопичення сміття стали зливи, які змивали відходи зі схилів у водосховищі.