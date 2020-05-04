Про це глава МОЗ сказав на засіданні уряду.

На думку Степанова, в разі різкого збільшення підтверджених випадків зараження коронавірусів найближчим часом умови карантину можуть знову змінити.

“Ще раз хочу підкреслити, що ми йдемо на досить ризикований вихід з карантину, розуміючи економічну ситуацію в країні. Потрібно буде дуже чітко дотримуватися правил. У разі загрози ми терміново будемо вносити зміни за умовами карантину, якщо побачимо різке зростання хворих на коронавірус“, – сказав міністр.

Нагадаємо, що карантин було продовжено до 22 травня. Водночас вже з 11 травня передбачаються певні пом’якшення карантинних обмежень.