Про це йдеться в звіті Спеціальної моніторингової місії.

Повідомляється, що представники Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) зафіксували установку “Град” 1 січня. Вона була помічена поблизу населеного пункту Новоамвросіївське, розташованого в 56 кілометрах на схід від Донецька.

За інформацією спостерігачів, ця установка розміщена з порушенням ліній відведення.