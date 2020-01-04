Про це йдеться в звіті Спеціальної моніторингової місії.
Повідомляється, що представники Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) зафіксували установку “Град” 1 січня. Вона була помічена поблизу населеного пункту Новоамвросіївське, розташованого в 56 кілометрах на схід від Донецька.
За інформацією спостерігачів, ця установка розміщена з порушенням ліній відведення.
- 10 грудня Спільний центр по контролю та координації зафіксував перебування бойовиків на ділянці розведення сил і засобів у Станиці Луганській.
- Українська сторона звернулася до представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ через перебування бойовиків на ділянці розведення сил і засобів у Станиці Луганській.
- 12 грудня Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки й співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксувала обстріли на ділянці розведення сил у Петровському на Донбасі.