Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ відновлює патрулювання зі своєї передової патрульної бази в окупованій Горлівці.

Про це повідомляє пресслужба СММ ОБСЄ.

Так, вчора вдень команда місії помітила відсутність навісного замку та ланцюгу, які раніше висіли на автомобільних воротах передової патрульної бази СММ ОБСЄ в окупованій Горлівці. Ворота виявилися відчиненими.

“Перед будівлею спостерігачі бачили встановлений раніше намет, однак не зафіксували людей і транспортних засобів поблизу. Команда СММ залишила передову патрульну базу для здійснення патрулювання та повернулася о 16:03”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що рішення постійної ради ОБСЄ №1117 передбачає забезпечення безпечного та надійного доступу місії по всій Україні.