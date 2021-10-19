Про це повідомляє пресслужба СММ ОБСЄ.
Так, вчора вдень команда місії помітила відсутність навісного замку та ланцюгу, які раніше висіли на автомобільних воротах передової патрульної бази СММ ОБСЄ в окупованій Горлівці. Ворота виявилися відчиненими.
“Перед будівлею спостерігачі бачили встановлений раніше намет, однак не зафіксували людей і транспортних засобів поблизу. Команда СММ залишила передову патрульну базу для здійснення патрулювання та повернулася о 16:03”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що рішення постійної ради ОБСЄ №1117 передбачає забезпечення безпечного та надійного доступу місії по всій Україні.
- У неділю, 17 жовтня, бойовики в окупованій Горлівці захопили представників моніторингової місії Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ). Їх утримують у готелі, де розташована передова патрульна база (ППБ).
- Власник готелю, у якому розташована ППБ, заборонив представникам місії залишати приміщення. Він посилався на “накази від мера Горлівки”. За словами чоловіка, всі виходи з готелю заблокували бойовики.