Спеціальна моніторингова місія Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала близько 500 порушень режиму припинення вогню на Донбасі за добу.

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ за 25 березня, оприлюдненому 26 березня.

Місія зафіксувала 494 порушення режиму припинення вогню, з них лише одне — на Луганщині.

“Більшість [порушень] — постріли і черги зі стрілецької зброї. За попередній звітний період (24 березня — ред.) в Донецькій області зафіксовано 89 таких порушень”, — йдеться в звіті.

На ділянках, де проводилося обслуговування чи ремонт важливих об’єктів цивільної інфраструктури СММ сприяла встановленню локального режиму припинення вогню і здійснювала моніторинг його дотримання.

Водночас місія зазначає, що її свободу пересування як і раніше обмежували бойовики.