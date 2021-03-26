Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ за 25 березня, оприлюдненому 26 березня.
Місія зафіксувала 494 порушення режиму припинення вогню, з них лише одне — на Луганщині.
“Більшість [порушень] — постріли і черги зі стрілецької зброї. За попередній звітний період (24 березня — ред.) в Донецькій області зафіксовано 89 таких порушень”, — йдеться в звіті.
На ділянках, де проводилося обслуговування чи ремонт важливих об’єктів цивільної інфраструктури СММ сприяла встановленню локального режиму припинення вогню і здійснювала моніторинг його дотримання.
Водночас місія зазначає, що її свободу пересування як і раніше обмежували бойовики.
- Як повідомлялося раніше, 26 березня незаконні збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України. Зазначається, що в результаті обстрілу, чотири українських військовослужбовці загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.
- Згодом стало відомо ім’я одного з загиблих — це підполковник Збройних сил України Коваль Сергій Васильович.
- Президент України Володимир Зеленський відправив начальника Генерального штабу Руслана Хомчака на Донбас через загострення ситуації та закликав лідерів “нормандської четвірки” зробити зусилля для збереження режиму тиші.