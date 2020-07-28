Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ за 28 липня.
Спеціальна моніторингова група зафіксувала в проміжку з 00:01 до 19:30 годин 27 липня, у перший день перемир’я на Донбасі, 111 порушень.
“Починаючи з 00:01 27 липня, після домовленостей, досягнутих на засіданні Тристоронньої контактної групи 22 липня щодо додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, зафіксовано 111 порушень режиму припинення вогню, усі — в Донецькій області (включаючи 21 вибух, 90 кулеметних пострілів та пострілів зі стрілецької зброї)”, — йдеться в звіті.
Зазначено, що усі ці порушення були зафіксовані вранці — з 09:45 до 11:35 годин.
Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група по Донбасу погодила введення “режиму повного і всеосяжного припинення вогню” з 00 годин понеділка, 27 липня. В ОБСЄ розкрили деякі деталі цього режиму “тиші”.
Вже о 00:20 – 00:45 у понеділок бойовики здійснили постріли зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Загалом протягом минулої доби бойовики тричі обстріляли позиції українських військових на Донбасі.
Віце-прем’єр-міністр, перший заступник голови делегації України в ТКГ Олексій Резніков вважає, що постріли на Донбасі є “випадками, які підлягають розслідуванню”, а не порушеннями перемир’я.
- 27 липня в Києві пройшла акція протесту проти умов перемир’я на Донбасі. #Букви вели пряму трансляцію акції.
- Акція під Офісом президента тривала близько півтори години. Учасники протесту висунули президенту Зеленському перелік вимог. Їх оголосив ветеран російсько-української війни, член координаційної ради “Руху опору капітуляції” Павло Білоус.
- Після кілька сотень активістів пройшли центром Києва, скандуючи лозунги проти капітуляції у війні з Росією та президента Володимира Зеленського.