Організація з безпеки та співробітництва у Європі зафіксувала 111 порушень “режиму повного і всеосяжного припинення вогню” у перший день перемир'я.

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ за 28 липня.

Спеціальна моніторингова група зафіксувала в проміжку з 00:01 до 19:30 годин 27 липня, у перший день перемир’я на Донбасі, 111 порушень.

“Починаючи з 00:01 27 липня, після домовленостей, досягнутих на засіданні Тристоронньої контактної групи 22 липня щодо додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, зафіксовано 111 порушень режиму припинення вогню, усі — в Донецькій області (включаючи 21 вибух, 90 кулеметних пострілів та пострілів зі стрілецької зброї)”, — йдеться в звіті.

Зазначено, що усі ці порушення були зафіксовані вранці — з 09:45 до 11:35 годин.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група по Донбасу погодила введення “режиму повного і всеосяжного припинення вогню” з 00 годин понеділка, 27 липня. В ОБСЄ розкрили деякі деталі цього режиму “тиші”.

Вже о 00:20 – 00:45 у понеділок бойовики здійснили постріли зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Загалом протягом минулої доби бойовики тричі обстріляли позиції українських військових на Донбасі.