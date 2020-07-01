Про це повідомляють #Букви.
Як повідомлялося раніше, сьогодні, 1 липня, голова Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням. За словами Смолія, цей крок — “відповідь на систематичний політичний тиск”.
Народна депутатка від фракції “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар заявила, що Смолія “дотисли” за те, що він відмовився “друкувати гроші”.
“Унікальні “політики” у владі. При обвалі рейтингу — обвалити гривню. Дотисли Смолія. Бо відмовився друкувати гроші і запускати маховик інфляції під пустопорожні президентські обіцянки “підняти все” в умовах кризи… Не сосни. Дуби!”, — написала вона .
Співголова фракції “Європейської Солідарності”, членкиня парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко назвала рішення Смолія “поганим знаком”.
“Зеленський і його режим переслідують опозицію, кошмарять бізнес, влаштовують політичні репресії проти П‘ятого президента України і його команди, судять ветеранів і волонтерів, тепер — тиск на незалежну банківську установу. Це дуже поганий знак”, — написала вона.
Своєю чергою Ярослав Железняк, заступник голови фракції “Голосу” та перший заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, заявив, що ця новина — “сумна, але очікувана”.
Железняк підтвердив, що на НБУ систематично чиниться тиск.
“Я повністю підтверджую як перший заступник профільного комітету, що це відповідає дійсності. Прикладом такого тиску є, наприклад, прийняття постанови про невизнання роботи Нацбанку задовільною з великою кількістю маніпуляцій, яка більш притаманна якимось засобам масової інформації з не дуже гарною репутацією, ніж політикам. І тому зараз це рішення не про конкретну людину, а про те, як, на жаль, здійснюється політика в нашій державі”, — зазначив він.
За словами нардепа, зізнання керівника НБУ може призвести до тяжких наслідків:
- припинення або значне ослаблення співпраці з Міжнародним валютним фондом;
- зміни грошової політики, “в тому числі, коли влада починає друкувати гривню, а це призводить до інфляції, до підвищення кредитів і кредитних ставок, […] економічної нестабільності”;
- “старі корупційні еліти знову будуть повертатися в фінансовий сектор країни”.
Нардеп закликав перших осіб держави відреагувати на цю заяву і вирішити ситуацію, що склалася, “коли вона ще не призвела до значної фінансової катастрофи”.
Напередодні #Букви повідомляли, що група народних депутатів від “Слуги народу” під час засідання парламенту обговорювали, що хочуть запропонувати президенту Володимиру Зеленському звільнити голову Нацбанку Якова Смолія.
- Нагадаємо, Смолій працює в НБУ з 2014 року. Спершу він був заступником глави НБУ (квітень 2014 – жовтень 2016), потім першим заступником (жовтень 2016 – травень 2017).
- В травні 2017 Валерія Гонтарєва написала заяву про відставку з посади голови НБУ. Виконуючим обов’язки голови став Яків Смолій. Він офіційно став головою відомства в березні 2018 року.
- Раніше #Букви розповідали, що відомо про Якова Смолія.
- У жовтні 2019 року Смолій зустрічався із Зеленським і заявляв про намір продовжувати роботу в НБУ.