Ряд нардепів відреагували на рішення Якова Смолія піти з посади голови Нацбанку України. Вони називають його "поганим знаком" і говорять про можливе повернення старих корупційних еліт.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 1 липня, голова Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням. За словами Смолія, цей крок — “відповідь на систематичний політичний тиск”.

Народна депутатка від фракції “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар заявила, що Смолія “дотисли” за те, що він відмовився “друкувати гроші”.

“Унікальні “політики” у владі. При обвалі рейтингу — обвалити гривню. Дотисли Смолія. Бо відмовився друкувати гроші і запускати маховик інфляції під пустопорожні президентські обіцянки “підняти все” в умовах кризи… Не сосни. Дуби!”, — написала вона .

Співголова фракції “Європейської Солідарності”, членкиня парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко назвала рішення Смолія “поганим знаком”. “Зеленський і його режим переслідують опозицію, кошмарять бізнес, влаштовують політичні репресії проти П‘ятого президента України і його команди, судять ветеранів і волонтерів, тепер — тиск на незалежну банківську установу. Це дуже поганий знак”, — написала вона.