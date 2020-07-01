Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 1 липня, голова Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням. За словами Смолія, цей крок — “відповідь на систематичний політичний тиск”.

Народна депутатка від фракції “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар заявила, що Смолія “дотисли” за те, що він відмовився “друкувати гроші”.

“Унікальні “політики” у владі. При обвалі рейтингу — обвалити гривню. Дотисли Смолія. Бо відмовився друкувати гроші і запускати маховик інфляції під пустопорожні президентські обіцянки “підняти все” в умовах кризи… Не сосни. Дуби!”, — написала вона .

Співголова фракції “Європейської Солідарності”, членкиня парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко назвала рішення Смолія “поганим знаком”.

“Зеленський і його режим переслідують опозицію, кошмарять бізнес, влаштовують політичні репресії проти П‘ятого президента України і його команди, судять ветеранів і волонтерів, тепер — тиск на незалежну банківську установу. Це дуже поганий знак”, — написала вона.

Своєю чергою Ярослав Железняк, заступник голови фракції “Голосу” та перший заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, заявив, що ця новина — “сумна, але очікувана”.

Железняк підтвердив, що на НБУ систематично чиниться тиск.

Я повністю підтверджую як перший заступник профільного комітету, що це відповідає дійсності. Прикладом такого тиску є, наприклад, прийняття постанови про невизнання роботи Нацбанку задовільною з великою кількістю маніпуляцій, яка більш притаманна якимось засобам масової інформації з не дуже гарною репутацією, ніж політикам. І тому зараз це рішення не про конкретну людину, а про те, як, на жаль, здійснюється політика в нашій державі”, — зазначив він. 

За словами нардепа, зізнання керівника НБУ може призвести до тяжких наслідків:

  • припинення або значне ослаблення співпраці з Міжнародним валютним фондом;
  • зміни грошової політики, “в тому числі, коли влада починає друкувати гривню, а це призводить до інфляції, до підвищення кредитів і кредитних ставок, […] економічної нестабільності”;
  • “старі корупційні еліти знову будуть повертатися в фінансовий сектор країни”.

Нардеп закликав перших осіб держави відреагувати на цю заяву і вирішити ситуацію, що склалася, “коли вона ще не призвела до значної фінансової катастрофи”.

Напередодні #Букви повідомляли, що група народних депутатів від “Слуги народу” під час засідання парламенту обговорювали, що хочуть запропонувати президенту Володимиру Зеленському звільнити голову Нацбанку Якова Смолія.