Ексглава Національного банку України Яків Смолій розповів, коли і як почався "системний політичний тиск" на нього.

Про це він повідомив в інтерв’ю LB.ua.

Ексглава НБУ розповів виданню, що системне цькування почалася ще восени: з сфабрикованих, на його погляд, корупційних скандалів, мітингів під Нацбанком, блокування будівлі, “похоронних процесій” під вікнами.

“Місяць біля будинку, де я живу: коні, люди, оркестри, похоронні марші. Ми були змушені з дружиною жити в квартирі, адресу якої вони не знали. Група каналу “1+1″ приїздила в будинок, де живе моя дочка. Для чого?” – розповів Смолій.

На питання, чи пов’язана позиція президента Зеленського з інтересами олігарха Коломойського, Смолій відповів, що доказів цього у нього немає.

“Я не можу це пов’язувати. Прямих якихось таких висловлювань на підтримку Коломойського не було, тому доказів цьому немає”, – сказав Смолій.

Також, на його погляд, сфабриковані корупційні скандали потрібні були, щоб дискредитувати керівництво Національного банку. Тобто звільнити його і замінити на керованих.

“Якщо простежити лінію подій навколо “ПриватБанку”, є здогадки, що до цього, мабуть, може бути причетним Коломойський, щоб послабити вплив Національного банку в судах всередині країни та за кордоном. Але це здогадки”, – сказав Смолій.

1 липня, голова Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням. За словами Смолія, цей крок — “відповідь на систематичний політичний тиск”. “Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні”, – заявив Смолій.