Про це він повідомив в інтерв’ю LB.ua.

“Після засідання Національної ради реформ, 30-го червня, у мене була зустріч з президентом. Під час цієї розмови я зрозумів, що потрібно запитати у президента, чи повинен я звільнитися. Він відповів “так”, – сказав Смолій.

У той же час ексголова НБУ відмовився уточнити деталі розмови з президентом, зазначивши, що час оголошення про його звільнення було погоджено із Зеленським.

“Ми абсолютно зважено обговорили з президентом, як і коли повинен відбуватися процес звільнення глави центрального банку, весь процес переходу, адже це важливо. Я запитав: “Коли ви хочете це зробити? На цій сесії ВР або восени?”. Президент сказав, що на цій. Залишалося три робочих дні, наступний тиждень був не сесійний … Тому я зобов’язаний сказати всьому співтовариству, що 30 червня після обіду у нас була розмова з президентом, а 1 липня я подав заяву”, – розповів Смолій.

“На цих зустрічах 30-го і 1-го ми не обговорювали жодних причин, критеріїв. Це була абсолютно спокійна розмова. Зрозумійте правильно, не було з боку президента такого, щоб він сказав: пиши заяву, йди, ти мені набрид. Я з контексту зрозумів, що повинен звільнитися”, – уточнив колишній глава НБУ.

1 липня, голова Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням. За словами Смолія, цей крок — “відповідь на систематичний політичний тиск”. “Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні”, – заявив Смолій.