Про це повідомив на брифінгу ексголова НБУ Яків Смолій, відповідаючи на запитання про ймовірність ризиків для “ПриватБанку” з точки зору націоналізації в зв’язку зі зміною керівника НБУ.

“Я не думаю, що призначення одного керівника цієї установи може вплинути на питання взаємин із “ПриватБанком”. Оскільки, по-перше, в Національному банку немає одноосібного прийняття рішень, немає таких сфер, де одна людина може щось вирішити. З іншого боку, сьогодні тільки справи проти Національного банку є, тому що “ПриватБанк” погасив кредити рефінансування. І всі взаємини з колишніми власниками – це питання до власника, до Кабінету Міністрів”, – зазначив Смолій.

(На відео – з 17:38)

Як відомо, в грудні 2016 року Кабінет Міністрів підтримав пропозицію Національного банку про націоналізацію “ПриватБанку”.

Банк був націоналізований, але його колишній власник, олігарх Ігор Коломойський неодноразово заявляв, що планує повернути собі право власності на фінустанову або отримати компенсацію за неї.

У травні 2020 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про неповернення націоналізованих банків їхнім колишнім власникам (“антиколомойський закон”). Законопроєктом передбачено заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам, а також повернення на ринок збанкрутілих банків, власники яких через суди добилися скасування постанови Національного банку про свою неплатоспроможність.