Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.
“Кілька днів тому у мене була зустріч із президентом України, де ми обговорили порядок і час, коли я подаю заяву про відставку”, – зазначив Смолій.
Він уточнив, що не міг зробити заяву про політичний тиск на НБУ і після цього залишитися на посаді.
“Говорити про тиск і нічого не робити — це говорити. Потрібно бути більш рішучим і показати, що ми не тримаємося за крісло, ми не тримаємося за посаду. Ми боремося за інституцію і хотіли привернути увагу до подій і до того, які наслідки можуть бути, якщо піти на поводу у наших опонентів”, – наголосив Смолій.
Він також поінформував, що наразі не розглядає можливість у майбутньому знову очолити Нацбанк.
(На відео – з 7:40)
- Верховна Рада України підтримала сьогодні проєкт постанови про відставку голови Національного банку Якова Смолія.
- Яків Смолій заявив, що представники влади вимагали від нього приймати економічно необґрунтовані рішення, які могли завдати шкоди економіці країни: зокрема, друкувати гроші, підвищити інфляцію до 11% і змінити курс гривні (встановити на рівні 30 грн/долар).