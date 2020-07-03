Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

“Кілька днів тому у мене була зустріч із президентом України, де ми обговорили порядок і час, коли я подаю заяву про відставку”, – зазначив Смолій.

Він уточнив, що не міг зробити заяву про політичний тиск на НБУ і після цього залишитися на посаді.

“Говорити про тиск і нічого не робити — це говорити. Потрібно бути більш рішучим і показати, що ми не тримаємося за крісло, ми не тримаємося за посаду. Ми боремося за інституцію і хотіли привернути увагу до подій і до того, які наслідки можуть бути, якщо піти на поводу у наших опонентів”, – наголосив Смолій.

Він також поінформував, що наразі не розглядає можливість у майбутньому знову очолити Нацбанк.

(На відео – з 7:40)