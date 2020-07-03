Колишній голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що стосовно НБУ протягом тривалого часу здійснювався тиск і цькування.

Таку заяву він зробив сьогодні на брифінгу.

“Моє рішення піти у відставку було важким, але необхідним. Протягом тривалого часу на Національний банк чинився систематичний політичний тиск, а хочете – цькування”, – зазначив він.

Смолій уточнив, що тиск здійснювався “з метою прийняття рішень, які не є економічно обґрунтованими, які фокусуються на короткострокових простих перемогах і можуть дорого коштувати українській економіці та українцям у більш віддаленій перспективі”.

“Я говорю про такі рішення, як неконтрольований друк грошей для Уряду, накручування інфляції під закладені в бюджет цифри, штучна девальвація гривні в інтересах експортерів. Це межа, що її не перетне жоден центральний банк. Не перетнули й ми”, – пояснив Смолій.

Він уточнив, що представники Національного банку намагалися вибудувати діалог із представниками влади, але “тиск – це антонім ефективного діалогу”, коли “один говорить професійно про економіку і фінанси, а інший чує лише свої політичні інтереси”.

За словами Смолія, процес тиску тривав “не одноденно і не одноосібно, а масово протягом останнього року”.