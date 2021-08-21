Про це поінформували в компанії “Нібулон”, яка вже п’ятий рік поспіль споряджає вантаж із кавунами з Херсона до Києва водним транспортом.
“Напередодні 30-річного ювілею Дня Незалежності України буксир “Нодарі Чантурія” з несамохідним судном NBL-003 доставили до пункту призначення 300 тонн стиглих кавунів, зібраних на полях Херсонщини для киян та гостей столиці”, – зазначається в повідомленні.
Рейс тривав майже тиждень. Баржа прибула до філії “Нібулону” “Переяславська” (Київська область). Там її розвантажили.
Вже сьогодні планувалося скерувати кавуни рефрижераторами до кінцевого місця призначення – торговельних залів супермаркетів Києва.
Варто зауважити, що це був “ювілейний” рейс. Так, “Нібулон” почала надсилати кавуни з Херсонщини до столиці водним транспортом у 2017 році. Тоді судно з 300 тоннами кавунів вперше за 15 років відчалило від причалу у Голій Пристані.
Подію анонсував тодішній прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Повідомлення голови уряду жваво обговорювали в соцмережах. Продукцію компанії охрестили “кавунами Гройсмана”.
- У 2020 році “Нібулон” опинився в епіцентрі скандалу: “слуги народу” звинувачували компанію в підкупі депутатів.