Про це повідомили у пресслужбі української делегації у Тристоронній контактній групі.
“Наразі він знаходиться у лікувальному закладі, його стан стабільний”, – йдеться у повідомленні.
Українська сторона оперативно направила письмове повідомлення до СММ ОБСЄ, у якому повідомила про факт порушення режиму тиші.
Спостережна група УССЦКК здійснює заходи щодо верифікації події.
- Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт про державний захист військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ під час виконання ними завдань за призначенням.
- В Офісі президента заявили, що місцеперебування 69 українських військовослужбовців, що несли службу на Донбасі, наразі невідомо. Їх вважають зниклими безвісти.