У п’ятницю, 4 грудня, о 10:46 в районі населеного пункту Луганське (Світлодарськ) ворожий снайпер поранив українського захисника.

Про це повідомили у пресслужбі української делегації у Тристоронній контактній групі.

“Наразі він знаходиться у лікувальному закладі, його стан стабільний”, – йдеться у повідомленні.

Українська сторона оперативно направила письмове повідомлення до СММ ОБСЄ, у якому повідомила про факт порушення режиму тиші.

Спостережна група УССЦКК здійснює заходи щодо верифікації події.