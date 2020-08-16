Підрозділи об'єднаних сил затримали стрільця-снайпера, у якого був виявлений військовий квиток "ЛНР"

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об’єднаних сил.

“Підрозділи об’єднаних сил затримали стрільця-снайпера, у якого був виявлений військовий квиток “ЛНР”, невелика сума коштів у російських рублях і знеболюючий медичний препарат наркотичної дії”, – сказано в повідомленні.

Затриманий зізнався, що не витримав сваволі і знущань і вирішив добровільно здатися ЗСУ. Його передали компетентним органам.

“За даними розвідки, в підрозділах противника, поряд із сильною неукомплектованістю, низький бойовий дух і морально-психологічний стан. … Щоб боротися з дезертирством, збройні формування РФ сформували цілі “загороджувальні загони”, – повідомляють у штабі.

За даними штабу, біля населеного пункту Луганське снайпер ворога застрелив свого ж колегу за самовільне залишення місця служби.

“Так ватажки окупантів залякують особовий склад і погрожують розправою і кров’ю”, – пояснили в штабі.