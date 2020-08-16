Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об’єднаних сил.
“Підрозділи об’єднаних сил затримали стрільця-снайпера, у якого був виявлений військовий квиток “ЛНР”, невелика сума коштів у російських рублях і знеболюючий медичний препарат наркотичної дії”, – сказано в повідомленні.
Затриманий зізнався, що не витримав сваволі і знущань і вирішив добровільно здатися ЗСУ. Його передали компетентним органам.
“За даними розвідки, в підрозділах противника, поряд із сильною неукомплектованістю, низький бойовий дух і морально-психологічний стан. … Щоб боротися з дезертирством, збройні формування РФ сформували цілі “загороджувальні загони”, – повідомляють у штабі.
За даними штабу, біля населеного пункту Луганське снайпер ворога застрелив свого ж колегу за самовільне залишення місця служби.
“Так ватажки окупантів залякують особовий склад і погрожують розправою і кров’ю”, – пояснили в штабі.
- Як відомо, режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі розпочався з 00:01 понеділка, 27 липня. Він був порушений противником вже через 20 хвилин після початку.
- За даними розвідки, протягом першого тижня “режиму тиші” на Донбасі Росія перекинула на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей не менше 10 одиниць бойової броньованої техніки та близько 30 вантажних автомобілів зі зброєю.