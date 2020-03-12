Сьогодні, 12 березня, бойовики порушили "режим тиші" на Донбасі й обстріляли позиції в районі Зайцевого Донецької області, внаслідок обстрілу поранено українського військового.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об’єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що противник вів обстріл з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а також зафіксована робота снайперів.

“Окупанти прицільним пострілом поранили одного нашого захисника. Пораненому воїну негайно надали медичну допомогу. Такі злочинні дії не залишилися без відповіді. Українські військові, використовуючи дозволене озброєння, знищили вогневі точки супротивника. Втрати ворога уточнюються”, – йдеться в повідомленні.