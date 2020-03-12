Про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об’єднаних сил в Facebook.
Повідомляється, що противник вів обстріл з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а також зафіксована робота снайперів.
“Окупанти прицільним пострілом поранили одного нашого захисника. Пораненому воїну негайно надали медичну допомогу. Такі злочинні дії не залишилися без відповіді. Українські військові, використовуючи дозволене озброєння, знищили вогневі точки супротивника. Втрати ворога уточнюються”, – йдеться в повідомленні.
- За 10 днів березня в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинули десятеро українських військовослужбовців. З них деякі загинули безпосередньо на полі бою, а деякі – внаслідок отримання важких поранень.