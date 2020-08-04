Про це пише Engadget.
Завдяки оновленню користувачі зможуть додавати пісні до своїх відео до або після початку зйомки, що зробить застосунок схожим на Instagram та TikTok
Компанія вже уклала угоди з кількома лейблами, включаючи Warner Music Group і Universal Music Publishing Group, які дозволять Snapchat отримати доступ до їх каталогів.
За словами представника компанії, нова функція вже тестується в Австралії та Новій Зеландії і буде широко розгорнута восени.
Зазначається, що новина про оновлення застосунку з’явилася на тлі інформації про заборону TikTok в США.
- Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що влада розглядає можливість ввести заборону на застосунки китайських соцмереж, включно з TikTok.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що застосунок TikTok в країні заборонять до 15 вересня. Але цього можна буде уникнути, якщо китайська компанія-розробник передасть всі права США.