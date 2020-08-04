Snapchat почав тестувати функцію, яка дозволить користувачам додавати музику в відео.

Про це пише Engadget.

Завдяки оновленню користувачі зможуть додавати пісні до своїх відео до або після початку зйомки, що зробить застосунок схожим на Instagram та TikTok

Компанія вже уклала угоди з кількома лейблами, включаючи Warner Music Group і Universal Music Publishing Group, які дозволять Snapchat отримати доступ до їх каталогів.

За словами представника компанії, нова функція вже тестується в Австралії та Новій Зеландії і буде широко розгорнута восени.

Зазначається, що новина про оновлення застосунку з’явилася на тлі інформації про заборону TikTok в США.