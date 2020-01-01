Про це пише видання Techcrunch.
Запуск проекту запланований на лютий 2020 року. У головних ролях будуть настроюються аватари користувачів соцмережі.
У серіалі анонсовані сюжети про космічний корабель із “Стар треку”, секретних агентів, роботів і зомбі. Подробиці творці проекту тримають в секреті.
Сторінка проекта уже відкрита, однак на даний момент там можна тільки підписатися на розділ Discover, де буде доступно шоу.
- Користувачі додатка Snapchat можуть отримати можливість публікації фото і відео, які не будуть зникати з часом.