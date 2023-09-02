Снаряди є частиною нового пакету військової допомоги у розмірі $240-375 млн. Такі боєприпаси можуть бути випущені з танків Abrams, які Україна отримає вже у цьому місяці.

Нагадаємо, що ми вже отримували такі снаряди від Великої Британії цієї весни.