Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що голосування за відкликання його з посади голови Верховної Ради може свідчити про формування коаліції "Слуги народу" та "Батьківщини".

Про це він заявив на брифінгу після голосування.

Як відомо, сьогодні народні депутати відправили у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. За відставку Дмитра Разумкова віддали свої голоси 284 народних депутати.

Ексспікер нагадав, що за його відкликання проголосували “Слуга народу”, “Батьківщина”, “Довіра”, “За майбутнє” і частина “Голосу”.

“Щодо голосування “Батьківщини”: я зранку знав уже, що вони проголосують, але я думаю, що ми побачили нову коаліцію. Партія “Слуга народу”, “Батьківщина” – СНБ буде”, – сказав Разумков.

Нагадаємо, що на посаду нового голови Верховної Ради висунули п’ять кандидатур: Руслана Стефанчука, Ярослава Железняка, Яну Зінкевич, Гео Лероса та Олексія Гончаренка.

Голосування за нового спікера Парламенту відбудеться завтра, 8 жовтня.

Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.

Перед голосуванням Дмитро Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.