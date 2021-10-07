Про це він заявив на брифінгу після голосування.
Як відомо, сьогодні народні депутати відправили у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. За відставку Дмитра Разумкова віддали свої голоси 284 народних депутати.
Ексспікер нагадав, що за його відкликання проголосували “Слуга народу”, “Батьківщина”, “Довіра”, “За майбутнє” і частина “Голосу”.
“Щодо голосування “Батьківщини”: я зранку знав уже, що вони проголосують, але я думаю, що ми побачили нову коаліцію. Партія “Слуга народу”, “Батьківщина” – СНБ буде”, – сказав Разумков.
Нагадаємо, що на посаду нового голови Верховної Ради висунули п’ять кандидатур: Руслана Стефанчука, Ярослава Железняка, Яну Зінкевич, Гео Лероса та Олексія Гончаренка.
Голосування за нового спікера Парламенту відбудеться завтра, 8 жовтня.
Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.
Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.
Перед голосуванням Дмитро Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.
- 30 вересня нардепи розпочали збір підписів за відставку голови ВРУ Дмитра Разумкова, ініціатором цього був Давид Арахамія.
- В той же день у Верховній Раді підготували підписні листи за відставку Разумкова після першого звернення Арахамії від фракції. Наразі вони містяться в Апараті ВР.
- На тлі новин про свою відставку Дмитро Разумков розповів про конфлікти з колегами, обіцянки президента щодо одного строку та олігархів.
- 2 жовтня Зеленський назвав відставку Разумкова питанням внутрішньофракційним.