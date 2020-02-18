Рада національної безпеки й оборони України на сьогоднішньому засіданні затвердила оборонне державне замовлення на 2020-2022 роки, а також схвалила стратегію нацбезпеки.

Про це розповів сьогодні на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

У цілому на засіданні розглядалися чотири питання: сьогоднішня атака окупантів на Донбасі, ситуація з коронавірусом і евакуацією українців, затвердження стратегії нацбезпеки України та оборонне замовлення.

За словами Данілова, сума бюджетних коштів, виділених на державне оборонне замовлення, збільшена в порівнянні з 2019 роком на 16 %.

“Держоборонзамовлення збільшено в порівнянні з минулим роком на 16 %, і сума, яку ми розраховуємо в поточному році на це витратити, — більш ніж $ 1 млрд”, – заявив секретар РНБО.

Данілов також запевнив, що інформація про припинення українських ракетних програм у новому оборонному замовленні не відповідає дійсності.

“Ми чітко розуміємо, що наш ракетний щит повинен бути міцним, і все, що стосується ракетних програм, – вони будуть фінансуватися відповідно до прийнятих нормативно-правових актів”, – наголосив він.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 18 лютого 2020 р.

Крім цього, на засіданні було схвалено Стратегію нацбезпеки і оборони “Безпека людини – безпека країни”, інформує прес-служба Офісу президента.

Як пояснив Данілов, стратегія передбачає, що найвищим пріоритетом і головним завданням держави є встановлення миру (як запоруки розвитку країни). Але це не повинно відбуватися ціною втрати суверенітету і територій.

Стратегія ґрунтується на трьох основних принципах політики держави в сфері безпеки:

• стримування (розвиток оборонних та безпекових спроможностей для унеможливлення збройної агресії проти України);

• стійкість (здатність суспільства й держави швидко адаптуватися до змін безпекового середовища та дотримуватися сталого функціонування);

• взаємодія (розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з НАТО, ЄС та США).

Як пріоритети національних інтересів у стратегії визначено:

• відстоювання незалежності й державного суверенітету;

• відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України;

• суспільний розвиток, передусім людського капіталу;

• захист прав, свобод і законних інтересів громадян України;

• європейська та євроатлантична інтеграція.

Як наголосив Данілов, стратегія стане основою для розробки інших документів планування у сфері нацбезпеки й оборони.

“Кінцевою метою реалізації стратегії є утвердження вільної, заможної, безпечної країни, в якій панує право, де кожен має право реалізувати себе, де люди дихають чистим повітрям, п’ють чисту воду, та з якою пов’язана доля їхніх дітей та онуків”, – заявив він.

За результатами засідання РНБО схвалила й запропонувала проєкт стратегії для затвердження президенту Володимиру Зеленському.