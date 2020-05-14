Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що в Україні існує загроза водного дефіциту.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Державне агентство водних ресурсів України надало інформацію про те, що останні п’ять років були маловодними, і існує ймовірність виникнення водного дефіциту в басейнах деяких річок, які мають значну антропогенне навантаження.

У той же час Данилов зазначив, що ймовірність маловоддя потребують оптимізації використання водних ресурсів та економного водоспоживання.

Крім цього, секретар РНБО звернув увагу на важливість проведення повної інвентаризації джерел підземних вод питної якості і артезіанських свердловин з метою залучення їх до систем водопостачання.

На засіданні також було обговорено питання необхідності залучення додаткових фінансових ресурсів для модернізації систем централізованого водопостачання для забезпечення населення якісною питною водою.