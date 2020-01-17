Президент Володимир Зеленський провів нараду з Радою нацбезпеки і оборони України, щоб обговорити стратегію національної безпеки держави.

Про це повідомили в прес-службі Глави держави.

Заначається, що зустріч мала консультативно-дорадчий характер, щоб всі члени РНБО могли висловити свої думки, зауваження та пропозиції щодо майбутнього документа Стратегії національної безпеки України “Безпека людини — безпека країни”.

За словами Зеленського, до документа було багато нарікань.

“Чув, що є багато різних зауважень. Ми зараз зустрілися, ми можемо обговорити цю Стратегію після того, як секретар РНБО її представить”, — сказав він на початку зустрічі.

Повідомляється, що пріоритетними напрямками політики національної безпеки в проєкті Стратегії визначаються: забезпечення незалежності й державного суверенітету, суспільний розвиток, насамперед – розвиток людського капіталу, захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, європейська і євроатлантична інтеграція (створення необхідних умов для набуття повноправного членства у ЄС і НАТО), відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України.

Зазначається, що реалізація цих пріоритетів буде забезпечуватися “шляхом відновлення миру і державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей” і ряду заходів (міжнародно-правових, політико-дипломатичних, безпеки, гуманітарних і економічних) “Крим — це Україна”.

“Також пропонується вжити заходів для зменшення ймовірності ескалації конфлікту з РФ і напруження у двосторонніх відносинах”, — підкреслили в прес-службі Президента.

Заслухавши презентацію, Зеленський запропонував всім учасникам засідання протягом тижня детально опрацювати проєкт Стратегії та подати свої пропозиції.

“І після цього ми зустрінемося і затвердимо документ”, — додав він.