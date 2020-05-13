РНБО ухвалила рішення щодо подовження заборони російських соцмереж і сайтів. Рішення Ради набере чинності після підписання Президентом відповідного указу.

Про це повідомили в прес-службі РНБО.

“Більшістю членів РНБО України рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до обмежувальних заходів (санкцій) ухвалено. Цим рішенням, серед іншого, передбачається застосування обмежувальних заходів (санкцій) щодо російських соціальних мереж і інтернет-сервісів, зокрема “Mail.ru”, “ВКонтакте”, “Одноклассники” та інших”, — йдеться в повідомленні.

Це рішення набуде чинності, коли Президент України Володимир Зеленський підпише відповідний указ. Проєкт документа вже поданий до Офісу Президента.

“Проєкт указу Президента України щодо застосування санкцій переданий в Офіс Президента України”, — повідомив секоетар РНБО Олексій Данилов.

Як відомо, в травнем 2017 року п’ятий президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. У списку юридичних осіб, зокрема, значаться компанії “Яндекс” і “Яндекс.Україна”.

Крім того, українські Інтернет-провайдери заборонили доступ користувачів до соцмереж “ВКонтакте” і “Однокласники”, а також до сервісу “Mail.ru”. Заборона була введена на три роки та незабаром закінчиться.