Рада нацбезпеки України закликає Кабінет Міністрів забезпечити додаткове накопичення продовольства в системі держрезерву в зв'язку з епідемією COVID-19.

Про це повідомили в прес-службі РНБО.

Секретар РНБО Олексій Данилов висловив думку, що Кабінету Міністрів України необхідно невідкладно забезпечити додаткове накопичення продовольства в системі державного матеріального резерву.

Данилов звернувся до голови уряду Дениса Шмигаля з відповідною рекомендацією.

“Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов направив Прем’єр-міністрові України Денисові Шмигалю лист із проханням доручити Міністерству розвитку економіки та сільського господарства разом з відповідними державними органами опрацювати питання щодо доцільності перегляду номенклатури продовольчої групи товарів та, у разі необхідності, збільшення переліків товарних груп і обсягів їх накопичення у системі держрезерву”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також Данилов звернув увагу Кабміну на це питання під час наради, присвяченої обговоренню продовольчої безпеки держави.