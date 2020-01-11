Про це заявив в коментарі “ВВС Україна” секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, на фото, які сьогодні оприлюднив Офіс президента України, чітко видно, що ракета потрапила в кабіну пілота.

“Ми вважаємо це вже доведеним фактом, і тому ті перемовини, які мали вести наші льотчики, – вони припинилися відразу. Вони, на жаль, загинули одразу після першого удару”, – наголосив Данілов.

Він уточнив, що на оприлюднених фото чітко видно отвори від виходу вибухових речовин.

“Це отвори від ракети. Ми не можемо зараз сказати, яка це саме ракета, але ми здогадуємося і знаємо її назву”, – зазначив Данілов.

“З великою ймовірністю ми знаємо назву цієї ракети, знаємо, коли її купила іранська влада, і знаємо, у кого її купили”, – уточнив він.

Раніше сьогодні Офіс президента опублікував фото фрагментів збитого літака МАУ зі слідами пробоїн.