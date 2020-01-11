Про це заявив в коментарі “ВВС Україна” секретар РНБО Олексій Данілов.
За його словами, на фото, які сьогодні оприлюднив Офіс президента України, чітко видно, що ракета потрапила в кабіну пілота.
“Ми вважаємо це вже доведеним фактом, і тому ті перемовини, які мали вести наші льотчики, – вони припинилися відразу. Вони, на жаль, загинули одразу після першого удару”, – наголосив Данілов.
Він уточнив, що на оприлюднених фото чітко видно отвори від виходу вибухових речовин.
“Це отвори від ракети. Ми не можемо зараз сказати, яка це саме ракета, але ми здогадуємося і знаємо її назву”, – зазначив Данілов.
“З великою ймовірністю ми знаємо назву цієї ракети, знаємо, коли її купила іранська влада, і знаємо, у кого її купили”, – уточнив він.
Раніше сьогодні Офіс президента опублікував фото фрагментів збитого літака МАУ зі слідами пробоїн.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- Сьогодні близько сьомої години ранку міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у себе в Twitter заявив, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала “людська помилка під час кризи, викликаної авантюризмом США”.
- Після цього президент Ісламської Республіки Іран Хасан Рухані офіційно підтвердив, що літак МАУ був збитий в небі над Тегераном.
- Президент України Володимир Зеленський вимагає від Ірану офіційних вибачень, компенсацій і покарання винних.