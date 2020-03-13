Про це повідомляють #Букви.
При цьому передбачається призначення головних санітарних лікарів в Автономній Республіці Крим, у всіх областях України, в місті Києві та в місті Севастополі.
Уряду дається два тижні на виконання даного доручення.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
- В Україні підтверджено вже три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення з деякими країнами.