РНБО створила групу для моніторингу поширення коронавірусу

Про це повідомляє пресслужба РНБО.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов зазначив, що ситуація з поширенням нового коронавируса знаходиться на постійному контролі, і РНБО володіє всією необхідною інформацією з цього питання.
За його словами, моніторинг поширення нового коронавируса здійснюється по відношенню до країн Азії (насамперед Китаю), Європи, США та країн СНД, з якими Україна має спільний кордон.
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У цілодобовому режимі аналізуються і вивчаються заходи, що вживаються іноземними державами для запобігання подальшого поширення вірусу.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
25 січня лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що темпи поширення небезпечного коронавірусу в країні прискорюються, і ситуація є непростою. Згідно з останніми даними, в Китаї зареєстровано 1372 випадки захворювання, 41 людина померла.
- У Канаді підтвердили перший випадок зараження небезпечним коронавірусів нового типу 2019 nCoV з Китаю. Також випадки зараження були зафіксовані в 3 штатах США.
- 24 січня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про створення оперативного штабу в зв’язку зі спалахом небезпечної коронавируса в Китаї і закликав українців не хвилюватися.