РНБО створила групу для моніторингу поширення коронавірусу

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) створила оперативну групу моніторингу та аналізу ситуації з питання поширення коронавирусу nCoV 2019.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов зазначив, що ситуація з поширенням нового коронавируса знаходиться на постійному контролі, і РНБО володіє всією необхідною інформацією з цього питання.

За його словами, моніторинг поширення нового коронавируса здійснюється по відношенню до країн Азії (насамперед Китаю), Європи, США та країн СНД, з якими Україна має спільний кордон.

Читайте також: Кількість смертей від коронавирусу зросла до 80 осіб

У цілодобовому режимі аналізуються і вивчаються заходи, що вживаються іноземними державами для запобігання подальшого поширення вірусу.