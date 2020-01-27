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РНБО створила групу для моніторингу поширення коронавірусу

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) створила оперативну групу моніторингу та аналізу ситуації з питання поширення коронавирусу nCoV 2019.

Понеділок, 27 січня 2020, 07:59

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов зазначив, що ситуація з поширенням нового коронавируса знаходиться на постійному контролі, і РНБО володіє всією необхідною інформацією з цього питання.

За його словами, моніторинг поширення нового коронавируса здійснюється по відношенню до країн Азії (насамперед Китаю), Європи, США та країн СНД, з якими Україна має спільний кордон.

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У цілодобовому режимі аналізуються і вивчаються заходи, що вживаються іноземними державами для запобігання подальшого поширення вірусу.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

25 січня лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що темпи поширення небезпечного коронавірусу в країні прискорюються, і ситуація є непростою. Згідно з останніми даними, в Китаї зареєстровано 1372 випадки захворювання, 41 людина померла.

  • У Канаді підтвердили перший випадок зараження небезпечним коронавірусів нового типу 2019 nCoV з Китаю. Також випадки зараження були зафіксовані в 3 штатах США.
  • 24 січня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про створення оперативного штабу в зв’язку зі спалахом небезпечної коронавируса в Китаї і закликав українців не хвилюватися.
Теги: Китай, коронавірус, РНБО

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