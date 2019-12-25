Рятувальники попередили, що через погодні умови в Карпатському регіоні можливі тимчасові обмеження руху транспорту на конкретних ділянках.

Про це повідомили на сайті ДСНС.

Рятувальники нагадали, що у вівторок, 24 грудня, в західних областях були сильні дощі, а в Карпатах – сильні пориви вітру до 15 – 20 м / с, на високогір’ї – до 25 – 28 м / с.

У день Різдва, 25 грудня, в Карпатах сильний мокрий сніг, завірюха, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, а також ожеледиця на дорогах.

“Погодні умови можуть призвести до порушення та місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону”, – повідомили рятувальники.