Снігопад в Україні: рух вантажівок обмежили в 10 областях

Через снігопади і погіршення погоди в 10 областях України обмежили рух вантажівок.

Про це повідомляє ДСНС.

Станом на 16:00 спостерігається невеликий сніг у м. Києві та Київській області; у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернігівській областях. У Кіровоградській, Полтавській та Черкаській – невеликий сніг з дощем.

За даними рятувальників, станом на 16:00 нові обмеження ввели в таких регіонах:

м. Київ – на в’їзд до м. Києва на а/д (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь);

Львівська область – на а/д М-06 Київ-Чоп, М-10 Львів-Краковець, М-11 Львів-Шегині, Н-13 Львів-Ужгород, Н-17 Львів-Луцьк, Р-15 Ковель-Жовква – в межах області;

Івано-Франківська область – на а/д М-12 Стрий-Кропивницький-Знам’янка (від с. Вербилівка до межі з Тернопільською областю);

Закарпатська область – на перевальних ділянках доріг (Латірський, Абранський перевали) М-06 Київ – Чоп;

Черкаська область – на а/д М-05 Київ-Одеса, Р-01 Київ-Знам’янка та Н-08 Бориспіль-Запоріжжя (через м. Кременчук) – м. Маріуполь – в межах області;

Житомирська область – на а/д М-06 Київ-Чоп та М-07 Київ-Ковель-Ягодин – в межах області;

Рівненська область – на а/д М-06 Київ-Чоп – в межах області;

Чернігівська область – на а/д М-01 Київ-Чернігів та Н-07 Суми-Юнаківка – в межах області;

Тернопільська область – на а/д М-09 Тернопіль-Рава-Руська, М-12 Стрий-Кропивницький-Знам’янка та М-19 Доманова-Чернівці-Тереблече – в межах області.

Полтавська область – на а/д М-03 Київ-Харків-Довжанський та Н-08 Бориспіль-Дніпро (через Кременчук)-Маріуполь – в межах області.

До розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 1 тис. 800 осіб та понад 1 тис. 300 од. техніки.

За інформацією Нацполіції в місцях відстою міститься майже 300 одиниць великовагових транспортних засобів (Закарпатська – 86, Рівненська – 80, Львівська – 72, Івано-Франківська – 26, Чернігівська – 19, Тернопільська – 12, Вінницька – 3).