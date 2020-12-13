11 грудня стало відомо, що у сніжного барса на прізвисько Нісі, який живе в зоопарку Луїсвілля, штат Кентуккі, діагностували SARS-CoV-2, що викликає COVID-19 у людей.

Про це повідомляється на сторінці зоопарку.

Зараз ветеринари очікують результати аналізів двох інших самців снігового барса – Кімті та Міру.

У всіх трьох снігових барсів все добре, симптоми дуже легкі, і ветеринари продовжують уважно стежити за їхнім здоров’ям.

Інші тварини зоопарку в даний час не виявляють симптомів захворювання.

Ймовірно кішки заразилися від співробітника, у якого просто не було симптомів хвороби.

Варто зазначити, що всі співробітники зоопарку проходять медичний огляд на початку дня, залишаються вдома, якщо погано себе почувають, і проходять обстеження при появах симптомів.

У трьох снігових барсів почали проявлятися незначні респіраторні симптоми, включаючи періодичний сухий кашель або хрип.

Для проведення аналізів у ветеринарну діагностичну лабораторію в Коледж ветеринарної медицини Університету Іллінойсу відправили зразки фекалій кішок. Вирішили провести саме такий метод діагностики, а не інвазивний, так як у тварин легкі симптоми.