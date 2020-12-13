Про це повідомляється на сторінці зоопарку.
Зараз ветеринари очікують результати аналізів двох інших самців снігового барса – Кімті та Міру.
У всіх трьох снігових барсів все добре, симптоми дуже легкі, і ветеринари продовжують уважно стежити за їхнім здоров’ям.
Інші тварини зоопарку в даний час не виявляють симптомів захворювання.
Ймовірно кішки заразилися від співробітника, у якого просто не було симптомів хвороби.
Варто зазначити, що всі співробітники зоопарку проходять медичний огляд на початку дня, залишаються вдома, якщо погано себе почувають, і проходять обстеження при появах симптомів.
У трьох снігових барсів почали проявлятися незначні респіраторні симптоми, включаючи періодичний сухий кашель або хрип.
Для проведення аналізів у ветеринарну діагностичну лабораторію в Коледж ветеринарної медицини Університету Іллінойсу відправили зразки фекалій кішок. Вирішили провести саме такий метод діагностики, а не інвазивний, так як у тварин легкі симптоми.
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