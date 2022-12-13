Сніг, дощі, ожележиця: прогноз погоди на 13 грудня

За даними синоптиків у вівторок, 13 грудня, більшу частину України накриють опади у вигляді снігу та дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень в Україні, крім західних областей, опади у вигляді снігу та мокрого снігу, а на південному сході країни – дощі. У більшості центральних, Сумській та Харківській областях значні опади, налипання мокрого снігу.

На дорогах України, крім південного сходу, ожеледиця.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 м/с, вдень у східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби коливатиметься від -1 до -6 градусів, у Карпатах -5…-10, а у південних, східних та Дніпропетровській областях від 0 до +5 градусів, у Криму вдень повітря прогріється до +8.

У Києві сьогодні вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі та вдень від -1 до -3 градусів.

Синоптики також попередили що сьогодні, 13 грудня, на дорогах України, крім південно-східної частини, ожеледиця; вдень у центральних (крім Вінницької), Харківській та Сумській областях значний сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу; у східних областях пориви вітру 15-20 м/с

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.