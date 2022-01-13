Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних областях буде хмарно з проясненнями. У більшій частині регіону очікують сніг із дощем. Вдень температура повітря опуститься до -5…+1 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -10…-15.
У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Очікується сніг. Стовпчики термометрів вдень покажуть -1…-5 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -19.
На Сході України вдень прогнозують від -4 до -11 градусів. Вночі буде -12…-19.
На Півдні денна температура становитиме -1…-5 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -9…-14.
У Києві буде хмарно, очікують сніг. Температура повітря досягне -1…-3. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -16…-18 градусів.
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