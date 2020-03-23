Про це розповідають #Букви.
Ось такі новини з’явилися в різних ЗМІ та паблік в соціальних мережах, деякі пізніше видалили публікації:
Насправді – це китайські правоохоронці віддають честь лікарям, які прибули з Уханя – епіцентру спалаху нового коронавірусу, пише видання Ghgossip.
Раніше агентство Xinhua, опублікувало матеріал про те, з якими почестями зустрічають медиків з Уханя.
В команду медиків увійшли 43 досвідчених лікаря і медсестер з відділень, включаючи невідкладну терапію, гінекологію та акушерство, педіатрію та неврологію, а також психологію при Народній лікарні провінції Шеньсі.
“Ми прибули до Уханя 4 лютого і працювали в двох тимчасових лікарнях протягом останніх 40 днів. Разом з колегами з Уханя і провінції Хенань ми обробили 988 ліжок і лікували 1235 пацієнтів. На щастя, під час нашого перебування ми досягли нульової смертності серед пацієнтів і нульового зараження серед медиків. Наша присутність тут не тільки зменшила навантаження на місцевих медичних працівників, але, що ще більш важливо, вселило впевненість в хворих жителів Уханя”, – сказав Ма Фучунь, голова групи.
Варто зазначити, що понад 42 000 медичних працівників зі всієї країни були спрямовані в Хубей для боротьби з епідемією.
Ось форма китайської поліції:
А це італійські правоохоронці. Як видно, поліцейська форма обох країн сильно відрізняється, і на першій фотографії в коридорі пошани стоять саме поліцейські Китаю.
- Раніше в Мережі масово поширили фейк про те, що Швеція нібито відмовилася від боротьби з коронавірусів, заявивши про те, що він безпечний. ЗМІ і користувачі соцмереж посилалися на фейковий інформацію шведських вчених, нібито стверджують, що немає сенсу протистояти новому коронавірус. Але на сайті Агентства охорони здоров’я Швеції інформація абсолютно інша.
- Раніше в соціальних мережах з’явилося відео про те, що з автобуса в одному з міст України за ноги виволокли пасажира, що нібито кашляє. Це виявилося неправдою.
- Новина про те, що в Італії волонтерам, які надрукували на 3D-принтері клапани для апарата штучної вентиляції легенів (ШВЛ), може загрожувати судовий позов від офіційного виробника, виявилася неправдою.