З соціальних мережах і в деяких українських та зарубіжних ЗМІ опублікували знімок нібито з Італії, на якому італійська поліція віддає честь китайським лікарям, які прибули допомагати боротися з коронавірусом. Це частково правда, бо насправді на знімку не італійські поліцейські, а китайські в Китаї.

Про це розповідають #Букви.

Ось такі новини з’явилися в різних ЗМІ та паблік в соціальних мережах, деякі пізніше видалили публікації:

Насправді – це китайські правоохоронці віддають честь лікарям, які прибули з Уханя – епіцентру спалаху нового коронавірусу, пише видання Ghgossip.

Раніше агентство Xinhua, опублікувало матеріал про те, з якими почестями зустрічають медиків з Уханя.

В команду медиків увійшли 43 досвідчених лікаря і медсестер з відділень, включаючи невідкладну терапію, гінекологію та акушерство, педіатрію та неврологію, а також психологію при Народній лікарні провінції Шеньсі.

“Ми прибули до Уханя 4 лютого і працювали в двох тимчасових лікарнях протягом останніх 40 днів. Разом з колегами з Уханя і провінції Хенань ми обробили 988 ліжок і лікували 1235 пацієнтів. На щастя, під час нашого перебування ми досягли нульової смертності серед пацієнтів і нульового зараження серед медиків. Наша присутність тут не тільки зменшила навантаження на місцевих медичних працівників, але, що ще більш важливо, вселило впевненість в хворих жителів Уханя”, – сказав Ма Фучунь, голова групи.

Варто зазначити, що понад 42 000 медичних працівників зі всієї країни були спрямовані в Хубей для боротьби з епідемією.

Ось форма китайської поліції:

А це італійські правоохоронці. Як видно, поліцейська форма обох країн сильно відрізняється, і на першій фотографії в коридорі пошани стоять саме поліцейські Китаю.