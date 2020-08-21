Заява прозвучала в інтерв’ю YouTube-каналу “Прямо_Talk”.

Єгорова заявила, що її не влаштовує образ сучасного українського героя, який сформувався після подій Революції Гідності.

На думку ведучої, сучасні українські герої – це “рагулі” і “селюки”, які “ніколи нічому не вчилися і не прагнули ні до чого”.

“Що стосується меседжу: Україна, як така, який він – образ нашого сучасного українського героя, антигероя. Все, що пропонується в останній постмайданний час, наприклад, мене абсолютно не влаштовує. Мені не подобаються ці герої. Ці рагулі, які повилазили незрозуміло звідки. Селюки, які розмовляють суржиком і готові своє життя покласти… Своє життя яке? Життя, яке з себе нічого не представляє? Тобто люди, які ніколи нічому не вчилися, не вкладали, не прагнули ні до чого. Вони просто готові пожертвувати своїм життям. Так, це – подвиг. Можливо. А може бути це висока суїцидальна готовність. Коли людина не бачить перспективи у своєму майбутньому житті, і це життя для неї не становить цінності. Вона хоче ним розпорядитися хоч якось”, – оголосила Єгорова.

Вона також провела паралель із наркоманами.

“Це як наркомани, які за дозу готові життя продати, кров віддати останню. Але це ж ненормально”, – переконана ведуча.

“Тобто нас привчають до позиції жертви, до того, що ми повинні віддати своє життя”, – додала вона.

(На відео – з 22:30)

Сніжана Єгорова — українська актриса і телеведуча родом з Нової Каховки. Працювала в Театрі драми й комедії на лівому березі. Має п’ятьох дітей. Так, у 1992 році вона вийшла заміж за Сергія Єгорова (режисера Семена Горова), в шлюбі з яким у неї народилося дві дочки — Анастасія та Олександра.

У 2006 році Єгорова вийшла заміж за актора і музиканта Антона Мухарського. У шлюбі з ним вона народила ще трьох дітей: синів Андрія та Івана, а також доньку Аріну. У 2015 році пара зі скандалом розлучилась. Кілька років Єгорова та Мухарський судилися один з одним. Ведуча, зокрема, звинувачувала колишнього чоловіка у небажанні платити аліменти на дітей та забороняла йому бачитися з ними.

Після судової тяганини Мухарський виїхав за кордон.