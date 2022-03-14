Сніжана Єгорова нарікає, що через підтримку Путіна їй не дозволяють проживати в Туреччині

Телеведуча Сніжана Єгорова поскаржилася, що консульство України в Анталії (Туреччина) відмовило у пролонгації закордонних паспортів трьох її дітей через прихильність до президента Росії Володимира Путіна.

Про це інформує видання “Детектор Медіа”.

Сніжана Єгорова проживає в Туреччині з дітьми з серпня 2021 року. Вона стверджує, що у своїй відмові на продовження терміну проживання їй і дітям консульство нагадало ведучій її допис від 26 січня 2022 року. Нагадаємо, тоді Єгорова привселюдно заявила про підтримку російського диктатора.

“Я підтримую Володимира Путіна! І нехай ця таблетка від божевілля очистить ваш мозок від темної сторони Свідомості! Дивіться як акт екзорцизму, якщо не хочете, щоб на пекло перетворився ваш будинок”, — зазначила тоді ведуча.

Зараз ведуча, однак, запевняє у непідтримці військової агресії Кремля проти України.

“Хочу офіційно заявити: я, Єгорова-Грищенко Сніжана Олександрівна, мати п’ятьох дітей, громадянка України, не підтримую військових дій Російської Федерації на території України”, – заявила Сніжана Єгорова.

Однак, консульство і після цього відмовило ведучій і її дітям у пролонгації закордонних паспортів.

Проте, “Детектор Медіа” нагадують, що на початку масштабного вторгнення Росії Єгорова доводила, що російські війська не обстрілюють житлові будинки в Києві, а в усьому винен Володимир Зеленський — “військовий злочинець”.