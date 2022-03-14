Сніжана Єгорова нарікає, що через підтримку Путіна їй не дозволяють проживати в Туреччині

Про це інформує видання “Детектор Медіа”.
Сніжана Єгорова проживає в Туреччині з дітьми з серпня 2021 року. Вона стверджує, що у своїй відмові на продовження терміну проживання їй і дітям консульство нагадало ведучій її допис від 26 січня 2022 року. Нагадаємо, тоді Єгорова привселюдно заявила про підтримку російського диктатора.
“Я підтримую Володимира Путіна! І нехай ця таблетка від божевілля очистить ваш мозок від темної сторони Свідомості! Дивіться як акт екзорцизму, якщо не хочете, щоб на пекло перетворився ваш будинок”, — зазначила тоді ведуча.
Зараз ведуча, однак, запевняє у непідтримці військової агресії Кремля проти України.
“Хочу офіційно заявити: я, Єгорова-Грищенко Сніжана Олександрівна, мати п’ятьох дітей, громадянка України, не підтримую військових дій Російської Федерації на території України”, – заявила Сніжана Єгорова.
Однак, консульство і після цього відмовило ведучій і її дітям у пролонгації закордонних паспортів.
Проте, “Детектор Медіа” нагадують, що на початку масштабного вторгнення Росії Єгорова доводила, що російські війська не обстрілюють житлові будинки в Києві, а в усьому винен Володимир Зеленський — “військовий злочинець”.
- Нагадаємо, що раніше Єгорова заявила, що її думку, сучасні українські герої – це “рагулі” і “селюки”, які “ніколи нічому не вчилися і не прагнули ні до чого”. Водночас вона порівняла героїв Революції Гідності з наркозалежними.
- Також Антон Мухарський, заявив, що не може нормально бачитися з дітьми, бо він, зі слів їхньої матері, “кончєний нацик, фашист, моральний виродок, жалкій аліментник, хоча Мухарський залишив дітям будинок, квартиру, за ці роки сплатив близько 3 млн гривень аліментів.
- Українська акторка і телеведуча Анастасія Ровінська, дочка Сніжани Єгорової, зробила заяву стосовно слів своєї матері Сніжани Єгорової щодо підтримки Путіна. Вона зазначила, що побачивши її заяву відчуває біль та сором.