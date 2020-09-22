Екс-співробітник ЦРУ і Агентства національної безпеки (АНБ) США Едвард Сноуден готовий виплатити уряду країни більше 5 мільйонів доларів.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Вказана сума – це гроші від продажу його мемуарів і публічних виступів. Зокрема – від продажів книги “Особиста справа” (Permanent Record).

Раніше в особі американського уряду було подано позов щодо того, що книга і виступи Сноудена порушують його домовленості про нерозголошення даних, отриманих за час роботи в американських спецслужбах. У зв’язку з цим влада США вимагала всі доходи від продажів і публікації книги.

В цілому, від продажу книги Сноуден заробив 4,2 млн доларів.

Також Сноуден отримав понад 1 млн доларів за 56 виступів, під час яких нібито теж повідомляв секретну інформацію.

Адвокат екс-співробітника ЦРУ пояснив, що досягнута угода з урядом не означає негайного отримання владою доступу до грошей. У планах Сноудена – оскаржити судовий вердикт.

“Це не означає, що він збирається розщедритися”, – сказав адвокат Сноудена Лоуренс Люстберг.

Також, за словами адвоката, ці 4 мільйони доларів були авансом Сноудена від його видавця за написання книги.

Як відомо, книга була опублікована, порушивши контракти, які він підписав з ЦРУ і АНБ.

Як відомо, Сноуден живе в Росії з тих пір, як розкрив секретну інформацію американських спецслужб.

На початку червня 2013 року Сноуден передав газетам The Guardian і The Washington Post секретну інформацію АНБ, що стосується тотального стеження американських спецслужб за інформаційними комунікаціями між громадянами багатьох держав по всьому світу за допомогою існуючих інформаційних мереж і мереж зв’язку. У США 14 червня 2013 року Сноудену заочно були пред’явлені звинувачення в шпигунстві і викраденні державної власності. Його оголосила американська влада в міжнародний розшук. Незабаром він втік з США спочатку в Гонконг, потім в Росію, де пробув більше місяця в транзитній зоні аеропорту “Шереметьєво”. 1 серпня 2013 року одержав тимчасовий притулок в РФ, рік по тому – трирічне право на проживання.