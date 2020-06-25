Covid-19 Україна

оновлено 25.06.2020 о 09:02

Всього:

40008(+994)

Хворіють:

21183(+994)

Вилікувались:

17758(+349)

Померло:

1067(+16)

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Знову антирекорд: в Україні за добу – 994 нових випадки COVID-19

Станом на 25 червня в Україні за добу підтвердили 994 нових випадки COVID-19, що є найвищим добовим показником з початку епідемії в нашій країні.

Четвер, 25 червня 2020, 09:04

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Загалом від коронавірусної інфекції померли 1067 людей, з них 16 – за останню добу.

Одужали вже 17 758 людей, за добу – 349.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (204), Одеській(95), Закарпатській (85), Рівненській (84), Волинській (69) областях та Києві (85).

Нових випадків COVID-19 не виявили у Херсонській та Луганській областях.

Теги: Коронавірус, Україна

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