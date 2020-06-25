Знову антирекорд: в Україні за добу – 994 нових випадки COVID-19

Станом на 25 червня в Україні за добу підтвердили 994 нових випадки COVID-19, що є найвищим добовим показником з початку епідемії в нашій країні.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Загалом від коронавірусної інфекції померли 1067 людей, з них 16 – за останню добу.

Одужали вже 17 758 людей, за добу – 349.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (204), Одеській(95), Закарпатській (85), Рівненській (84), Волинській (69) областях та Києві (85).

Нових випадків COVID-19 не виявили у Херсонській та Луганській областях.