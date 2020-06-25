Знову антирекорд: в Україні за добу – 994 нових випадки COVID-19

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Загалом від коронавірусної інфекції померли 1067 людей, з них 16 – за останню добу.
Одужали вже 17 758 людей, за добу – 349.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (204), Одеській(95), Закарпатській (85), Рівненській (84), Волинській (69) областях та Києві (85).
Нових випадків COVID-19 не виявили у Херсонській та Луганській областях.
- Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Україна потрапила до списку країн “червоної зони” щодо поширення коронавірусу.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.