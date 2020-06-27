З травня 2021 року здобувачі повної загальної середньої освіти складатимуть обов’язкову державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з математики.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

За словами заступниці міністра освіти Любомири Мандзій, міжнародне дослідження PISA-2018 показало, що 36% наших 15-річних учнів не досягають базового рівня знання з математики. Однією з ініціатив, покликаних вирішити цю проблему, стало оголошення навчального року 2020/2021 Роком математичної освіти.

“Впродовж нього ми плануємо впровадити найбільш нагальні й потрібні дітям та освітянам новації, а також закріпити думку про те, що математика потрібна кожному з нас у повсякденному житті. Заходи Року математики охоплять дошкільну, повну загальну середню, позашкільну, професійно-технічну та вищу освіту”, – зазначила Мандзій.

Згідно з планом, протягом навчального року 2020/2021 також передбачено збільшити кількість навчальних годин на вивчення математики в Державному стандарті базової середньої освіти, впровадити курси “Логіка” та “Математична логіка” у варіативну складову навчальних планів 1-11 класів, провести тренінги для вчителів початкових класів та вихователів закладів дошкільної освіти із застосування Легоматематики в освітньому процесі.

Окрім того, планується оснастити школи і профтехи, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій.

Також буде створений каталог освітніх ресурсів з вивчення математики, розширена мережа математичних гуртків у школах та закладах позашкільної освіти, організовані математичні хаб-простори на базі вишів, що мають факультети (інститути) з підготовки вчителів.