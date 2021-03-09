Собак Байдена вивезли з Білого дому через те, що одна з них вкусила охоронця

Дві німецькі вівчарки, що належать президенту США Джо Байдену і першій леді Джилл, повернулися в будинок сім'ї в Делавері після того, як одна з них вкусила охоронця.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на інформацію джерел.

Так, трирічний Мейджор, якого Байдени взяли з притулку для тварин в Делавері в листопаді 2018 року, на минулому тижні почав вести себе агресивно, в результаті чого стався “інцидент з укусом”.

Про стан здоров’я потерпілого співробітника служби безпеки Білого дому нічого невідомо, проте епізод був настільки серйозним, що собак перевезли в Вілмінгтон, штат Делавер, де вони і залишаються.

Джерела розповіли, що Мейджор, якому три роки, вже неодноразово демонстрував обурливу поведінка: стрибав, гавкав, чіплявся до персоналу і охоронців Білого Дому. Водночас, 13-річний Чемп поводиться більш стримано, можливо, через похилий вік.

Обидві вівчарки переїхали в Білий дім в січні, менш ніж через тиждень після інавгурації Байдена.

Раніше перша леді США розповідала, що дуже переживала щодо адаптації тварин в новому будинку.

“Я дуже переживала за те, щоб собаки звикли, у нас є стара собака і дуже молода собака. Їм доводиться користуватися ліфтом, до якого вони не звикли, і їм доводиться гуляти на Південній галявині, де за ними спостерігає велика кількість людей. Тому я дуже хотіла, щоб всі облаштувалися і заспокоїлися”, – говорила Джилл Байден під час виступу на “Шоу Келлі Кларксон”.