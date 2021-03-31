Собака президента США Джо Байдена на прізвисько Мейджор в Білому Домі знову вкусив людину.

Про це повідомляє CNN.

За даними джерел видання, трирічна німецька вівчарка вкусила співробітника служби національних парків США, який працював на південній галявині Білого дому.

Прессекретар першої леді Джилл Байден Майкл Лароса підтвердив, що вівчарка вкусила людину.

“Людина на всякий випадок звернулася в медичний кабінет Білого дому, пізніше вона повернулася до роботи. Травм вона не отримала”, – сказав він.

Лароса також зазначив, що Мейджор “все ще пристосовується до свого нового оточення”.

Пізніше собака був помічений на прогулянці по Південній галявині з одним із співробітників Білого дому. Кореспондент Reuters у Білому домі Джефф Мейсон опублікував фото з прогулянки. Примітно, що Мейджора тепер вигулюють на повідку.

Нагадаємо, перший інцидент з укусом стався на початку березня. Після цього 13-річний Чемп і 3-річний Мейджор повернулися в будинок Джо і Джилл в Делавері. У резиденції Делавера Мейджор пройшов додаткове дресирування.