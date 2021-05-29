Собака з соціальної мережі TikTok на прізвисько Банні зацікавила вчених. Собака навчилася розмовляти за допомогою спеціальних кнопок. Вчених цікавить, чи можна аналогічною методикою навчити розмовляти й інших тварин.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Господарка собаки, 40-річна художниця та дизайнерка Алексіс Девайн сказала, що коли Банні був цуценям, вона вже розуміла – рано чи пізно він заговорить. Вона вивчала наукові праці, які стосувались собачого пізнання, спілкування та навчання за кілька місяців до першої зустрічі з Банні.

В соціальній мережі Instagram вона підписалася на оновлення логопеда Крістіни Хунгер. Та розповідала, як її собака, Стелла, вивчила англійську мову. Стелла розмовляла за допомогою тих самих легендарних кнопок. Собака по-черзі натискала кнопки з різними словами, складаючи їх в речення. Такі килимки – ініціатива Хунгер. Їх було створено для того, аби діти, які не можуть розмовляти, навчилися спілкуватися хоча б таким способом. Вона помітила, що собака спочатку вивчила кілька слів (чотири), а з кожним місяцем “розширювала її словниковий запас”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Christina Hunger, MA, CCC-SLP (@hunger4words)

На те, аби вивчити перше слово, Стеллі знадобилося багато тижнів.

Той факт, що собаки можуть опанувати людську мову, підтверджує, що їх можна навчити й іншим соціальним сигналам людини.

Легендарний Банні вже знає 92 слова. Собаці майже 2 роки. Такий самий словниковий запас у маленьких дітей. Як правило, 2-річні діти легко послуговуються 50-ма словами.

Зараз в Банні 6,6 млн підписників в TikTok та 818 тисяч в Instagram.

Якщо ввести в пошуку хештег #hungerforwords, то можна буде побачити тисячі собак, яких їх господарі намагаються навчити розмовляти, як Банні.

На початку 2020 року з господинею Банні зв’язався Лео Троттьє, який працює над створенням таких килимків зі словами, але виключно для тварин.

Ще у 2016 році першу консоль для собак CleverPet створив кандидат когнітивних наук, доктор філософії Лео Троттьє. Але йому не вдалося зібрати гроші на реалізацію проєкту і він відмовився від своєї ідеї. Через три роки, коли Лео познайомився з Хунгер та Девайн, він створив значно простішу консоль FluentPe. Проєкт знову виявився невдалим і Лео пішов за допомогою до вчених з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

Там його почули та зголосилися допомогти. Їм стало цікаво провести експерти на прикладі Банні, аби зрозуміти, як саме побудовано методику та чи реально по аналогічній навчити розмовляти інших собак.

В результаті, Девайн домовилась рекламувати килимки FluentPet, отримуючи понад 8% від кожного продажу.

Вчені вже розробили та запустили, спільно з Троттьє, онлайн-проєкт “Вони можуть розмовляти”. Там, господарі собак можуть навчатися правильній методиці. Наразі своїх собак за науковою методикою розробляють 2,5 тис. осіб. Вартість програми від 29 доларів за найпростіший килимок з фразами до 196 доларів за набір з 32 кнопок.



На думку вчених, замість того, аби зрозуміти, чи можуть собаки розуміти людей, краще навчити їх розуміти людські соціальні сигнали.