Про це повідомив представник Білого дому в коментарі виданню PEOPLE.
Днями в мережі з’явилися фотографії, на яких доглядач вигулює Мейджора в резиденції президента у Вашингтоні.
“Так, обидві собаки знаходяться в Білому домі”, – підтвердив представник Білого дому.
На початку місяця 13-річний Чемп і 3-річний Мейджор повернулися в будинок Джо і Джилл в Делавері після того, як одна з них нібито вкусила охоронця.
Тоді джерела розповідали, що Мейджор вже неодноразово демонстрував обурливу поведінку: стрибав, гавкав, приставав до персоналу і охоронцям Білого Дому. Водночас, Чемп поводиться більш стримано, можливо, через похилий вік.
У резиденції Делавера Мейджор пройшов додаткове дресирування.
Однак, на минулому тижні 78-річний Байден сказав ABC News, що “Мейджор нікого не кусав”.
За його словами, пес здивувався присутності незнайомої людини і спробував його захистити.
- Пес обраного президента США Джо Байдена на прізвисько Мейджор (Major) став першою твариною в Білому домі, яку взяли з притулку.
- У лютому перша леді Джилл Байден записала відео в компанії зі своїми собаками і закликала американців не ігнорувати носіння масок у громадських місцях.