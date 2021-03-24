Дві німецькі вівчарки президента США Джо Байдена після нібито інциденту з укусом людини повернулися в Білий дім.

Про це повідомив представник Білого дому в коментарі виданню PEOPLE.

Днями в мережі з’явилися фотографії, на яких доглядач вигулює Мейджора в резиденції президента у Вашингтоні.

“Так, обидві собаки знаходяться в Білому домі”, – підтвердив представник Білого дому.

На початку місяця 13-річний Чемп і 3-річний Мейджор повернулися в будинок Джо і Джилл в Делавері після того, як одна з них нібито вкусила охоронця.

Тоді джерела розповідали, що Мейджор вже неодноразово демонстрував обурливу поведінку: стрибав, гавкав, приставав до персоналу і охоронцям Білого Дому. Водночас, Чемп поводиться більш стримано, можливо, через похилий вік.

У резиденції Делавера Мейджор пройшов додаткове дресирування.

Однак, на минулому тижні 78-річний Байден сказав ABC News, що “Мейджор нікого не кусав”.

За його словами, пес здивувався присутності незнайомої людини і спробував його захистити.