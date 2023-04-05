3 грудня 2023 року у Національній галереї Вікторії у Мельбурні розпочнеться виставка NGV Triennial, у межах якої представлять проєкт роботів-собак Boston Dynamics. Вони протягом 4 місяців малюватимуть картини.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами ініціаторки проєкту, художниці Аґнєшки Пілат з Польщі, яка наразі живе в США, роботи доки “не увійшли у мистецтво”.

Попри те, що собаки Boston Dynamics використовують штучний інтелект, аби орієнтуватися у світі довкола себе, їхні творчі можливості обмежені.

Мета Пілат показати, що творці можуть адаптуватися до роботи з технологіями. На її думку, для людського рівня так роботи — “дурні”.

“Я думаю, що це відповідальність художників — взаємодіяти з новими технологіями, і ми маємо можливість грати в набагато менших масштабах, перш ніж щось стане глобальним. Існує багато занепокоєння щодо штучного інтелекту та робототехніки, і я хочу показати, що насправді в людському розумінні ці роботи — маленькі діти, і вони дурні”, — йдеться в повідомленні художниці.

У Виставці братимуть участь понад 100 митців. Крім того, її можна буде відвідати безоплатно.

Зазначається, що вона займатиме охоплюввтиме всю будівлю NGV International.