Про це повідомляє The Guardian.
За словами ініціаторки проєкту, художниці Аґнєшки Пілат з Польщі, яка наразі живе в США, роботи доки “не увійшли у мистецтво”.
Попри те, що собаки Boston Dynamics використовують штучний інтелект, аби орієнтуватися у світі довкола себе, їхні творчі можливості обмежені.
Мета Пілат показати, що творці можуть адаптуватися до роботи з технологіями. На її думку, для людського рівня так роботи — “дурні”.
“Я думаю, що це відповідальність художників — взаємодіяти з новими технологіями, і ми маємо можливість грати в набагато менших масштабах, перш ніж щось стане глобальним. Існує багато занепокоєння щодо штучного інтелекту та робототехніки, і я хочу показати, що насправді в людському розумінні ці роботи — маленькі діти, і вони дурні”, — йдеться в повідомленні художниці.
У Виставці братимуть участь понад 100 митців. Крім того, її можна буде відвідати безоплатно.
Зазначається, що вона займатиме охоплюввтиме всю будівлю NGV International.
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