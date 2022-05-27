Сьогодні на Каннському кінофестивалі псу-саперу Патрону присудили найпрестижнішу у світі кінопремію "Пальмовий пес", якою нагороджують чотирилапих.

Про це повідомили у ДСНС.

Як зазначають рятувальники, з початку повномасштабної російсько-української війни Патрон став зіркою світової кінохроніки, тому журі одностайно вирішило, що він гідний “Пальмового” статусу.

“Отож в холі Гранд-готелю сьогодні й було оголошено цю приємну для нас новину. На жаль, Патрон дізнався про свій зірковий статус дистанційно. Однак після перемоги — хто зна! Наш маленький герой і відвідає світову кіностолицю, аби провести автограф-сесію для своїх фанів”, — йдеться у повідомленні.

ДОВІДКА. Патрон — український собака-сапер, джек-рассел-тер’єр, який здобув популярність за часів російсько-української війни. За даними ДСНС, до 19 березня він допоміг знайти понад 90 вибухових пристроїв, встановлених російськими солдатами.