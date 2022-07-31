Колишній російський віцепрем'єрміністр та ексспецпредставник президента РФ Володимира Путіна у зв'язках із міжнародними організаціями Анатолій Чубайс у неділю, 31 липня, потрапив до реанімаційного відділення однієї з європейських клінік.

Про це повідомила російська телеведуча Ксенія Собчак.

Чубайс потрапив до реанімації з діагнозом синдром Гійєна-Барре.

“Чубайс у реанімації. Говорила щойно з Авдотьєю. Стан нестабільний. Стало погано раптово почали відніматися руки та ноги”, – зазначила вона.

Телеведуча також навела коментар особисто Чубайса.

“Я госпіталізований до однієї з європейських клінік з діагнозом синдрому Гійєна-Барре. Стан середньої важкості, стабільний”.

Синдром Гійєна – Барре — це рідкісний стан, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви. Перші симптоми синдрому включають слабкість або поколюючі відчуття. Зазвичай вони починаються в ногах і можуть потім поширюватися на руки та обличчя.

Водночас у росЗМІ зауважили, що кімнату, де знаходився Чубайс, коли відчув себе зле, обстежили фахівці у костюмах хімічного захисту на предмет отруйних речовин.

Довідка. 67-річний Анатолій Чубайс – один із небагатьох реформаторів економіки 1990-тих років, який зумів залишитись в уряді Володимира Путіна та підтримувати тісні зв’язки із західними політиками. Чубайс був одним з головних натхненників і провідників ринкових реформ у РФ. Працював у командах Собчака, Гайдара, Єльцина.

Саме Чубайс був тією людиною, яка дала Путіну першу роботу у стінах Кремля. Коли Путін обійняв пост президента РФ, Анатолій Чубайс працював на різноманітних керівних посадах у державних компаніях, допоки у 2021 році не став уповноваженим зі сталого розвитку.

Проте з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну Кремль посилив тиск на тих, хто критикує війну. 16 березня Володимир Путін заявив, що “очистить Росію від зрадників”, які, на його думку, ведуть приховану роботу на США.

У березні російський політик пішов у відставку та виїхав із РФ.