Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

“Прийняті рішення взагалі ніяк не підтримувати малий і середній бізнес приведуть нас до катастрофи. Найактивнішу частину суспільства просто знищують такими рішеннями. Всіх тих, хто не спи*див на газі та нафті, а відкрив сімейну булочну, ательє, салон краси — ось на всіх цих людей наплювали. Хоча як ми пам’ятаємо, Велика Американська депресія закінчилася саме коли Америка стала активно підтримувати середній клас. Хочете оголосити “канікули” знаючи, що нафта може коштувати 10 за барель кілька місяців? А де канікули податку на ці місяці для малого бізнесу? Де компенсації як у всіх (!) європейських країнах? У жодній країні крім нашої людям не сказали — просто якось платіть місяць людям зарплату, а весь ваш бізнес працювати не буде. І ми ж розуміємо, що бізнес ще не місяць і не два буде відновлюватися”, – розкритикувала Собчак.