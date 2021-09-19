Роботи з укріплення Нотр-Дам-де-Парі завершені, що тепер дозволяє приступити до реставрації знаменитого собору.

Про це повідомляє Reuters.

Після пожежі в квітні 2019 року президент Еммануель Макрон заявив, що собор, побудований в XII столітті, буде відновлений. Потім він пообіцяв відкрити його для прихожан до 2024 року, коли у Франції пройдуть Олімпійські ігри.

Зараз будівельники завершили зміцнення конструкцій, і відновлювальні роботи розпочнуться в найближчі місяці після проведення тендера для будівельних компаній.

Собору буде надано його колишній вигляд: встановлять 96-метровий шпиль, спроєктований архітектором Еженом Віолле-ле-Дюком у середині 1800-х років і для якого були обрані нові породи дерева.

Крім того, в цьому місяці почнеться очищення внутрішніх стін і підлоги будинку.