Про це повідомляє Reuters.
Після пожежі в квітні 2019 року президент Еммануель Макрон заявив, що собор, побудований в XII столітті, буде відновлений. Потім він пообіцяв відкрити його для прихожан до 2024 року, коли у Франції пройдуть Олімпійські ігри.
Зараз будівельники завершили зміцнення конструкцій, і відновлювальні роботи розпочнуться в найближчі місяці після проведення тендера для будівельних компаній.
Собору буде надано його колишній вигляд: встановлять 96-метровий шпиль, спроєктований архітектором Еженом Віолле-ле-Дюком у середині 1800-х років і для якого були обрані нові породи дерева.
Крім того, в цьому місяці почнеться очищення внутрішніх стін і підлоги будинку.
- Сильна пожежа сталася в соборі Паризької Богоматері 15 квітня 2019 року. Вогонь завдав будівлі значної шкоди: завалилися шпиль і дах.
- У 2020 році вперше більш ніж за 200 років з часів Французької революції в соборі Паризької Богоматері не проводилася Різдвяна меса.
- 15 квітня минулого року, через рік після руйнівної пожежі, знову задзвонив дзвін Собору Паризької Богоматері – на знак поваги до стійкості будівлі, а також до роботи медиків, які борються з епідемією коронавірусу у Франції.