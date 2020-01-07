Лідер Іспанської соціалістичної робітничої партії, що перемогла на парламентських виборах 2019 року, Педро Санчес став прем'єр-міністром.

Про це повідомляє газета El Pais.

У вівторок, 7 січня, парламент Іспанії проголосував за призначення Педро Санчеса, чия соціалістична партія перемогла на парламентських виборах в листопаді 2019 року, прем’єр-міністром.

Зазначається, що кандидатура Санчеса була підтримана з перевагою всього у два голоси: 167 депутатів проголосували “за”, 165 — “проти”. 18 парламентаріїв утрималися.

При цьому підтримали Санчеса переважно його однопартійці (120 голосів). Крім того, це було повторне голосування. Під час першого, яке відбулося 5 січня, Санчес не отримав необхідної кількості голосів.

Президент України Володимир Зеленський привітав Санчеса з обранням.

“Мої щирі вітання Педро Санчесу з обранням главою уряду Іспанії. Упевнений у подальшому поглибленні двосторонніх відносин дружби і співробітництва між Україною та Іспанією”, — написав Глава держави в твітер.

Довідка. Педро Санчес очолив уряд вже вдруге. Влітку 2018 року в парламенті Іспанії відбулося голосування з питання довіри до чинного прем’єр-міністра Маріано Рахою, чия партія виявилася замішана в корупційному скандалі. 180 депутатів висловилися за вотум недовіри, 169 — проти, один утримався. Тоді король Іспанії Філіп VI вніс кандидатуру лідера опозиційної до цього часу ІСРП Педро Санчеса на посаду нового глави уряду. 2 червня Санчес приніс присягу та офіційно очолив уряд Іспанії. Бувши атеїстом, Санчес присягнув не на Біблії, а на Конституції.