#Букви зібрали інформацію про заходи соціального дистанціювання і правила їх дотримання.
Соціальне дистанціювання – це міра в умовах карантину, спрямована на мінімізацію контактів між людьми з метою зменшення поширення COVID-19.
Зараз є кілька типів соціального дистанціювання: групові та індивідуальні.
До індивідуальних заходів відносяться:
- Ізоляція хворих COVID-19 і тих, у кого виявили симптоми вірусу. У цьому випадку людина повинна бути направлений на лікування або залишатися вдома.
- “Карантин контактів”. Передбачає зниження соціальної взаємодії між людьми за допомогою самоізоляції. Протягом цього періоду необхідно моніторити зміни стану здоров’я: в разі виникнення симптомів захворювання – діагностування тест-системами необхідно провести в найкоротші терміни.
- Також слід дотримуватися рекомендацій: не виходити з дому без необхідності уникати скупчення людей, і обмежити контакти з людьми.
Добровільне соціальне дистанціювання, особливо груп осіб високого ризику захворюваності необхідно з метою зменшення передачі інфекції і зниження тиску на систему охорони здоров’я.
Групові заходи соціального дистанціювання:
- Закриття навчальних закладів з метою запобігання контакту серед дітей.
- Перехід на віддалену роботу. Передбачається закриття офісів, підприємств та місць скупчення людей – торгових центрів, сільськогосподарського виробництва, будівництва, ресторанів, спортивних клубів, транспорту.
- Заходи, спрямовані на спеціальні групи населення: обмеження кількості відвідувачів і контактів, наприклад в установах довгострокового перебування груп осіб похилого віку, людей з особливими потребами, психічно хворих, бездомних, ув’язнених.
- Скасування масових заходів і закриття кордонів. Це заходи, спрямовані на зменшення мобільності людей.
- Раніше повідомлялося, що Світовий банк надасть Україні $135 млн на модернізацію сектору охорони здоров’я та протидію пандемії коронавірусної інфекції COVID-19.
- В Україні станом на ранок 15 квітня зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено рекордні 392 нові випадки зараження.