В умовах боротьби з епідемією коронавіруса уряди по всьому світу вводять обмежувальні заходи. Зокрема, як стверджують наукові дослідження, одним із ефективних заходів є соціальне дистанціювання.

#Букви зібрали інформацію про заходи соціального дистанціювання і правила їх дотримання.

Соціальне дистанціювання – це міра в умовах карантину, спрямована на мінімізацію контактів між людьми з метою зменшення поширення COVID-19.

Зараз є кілька типів соціального дистанціювання: групові та індивідуальні.

До індивідуальних заходів відносяться:

Ізоляція хворих COVID-19 і тих, у кого виявили симптоми вірусу. У цьому випадку людина повинна бути направлений на лікування або залишатися вдома. “Карантин контактів”. Передбачає зниження соціальної взаємодії між людьми за допомогою самоізоляції. Протягом цього періоду необхідно моніторити зміни стану здоров’я: в разі виникнення симптомів захворювання – діагностування тест-системами необхідно провести в найкоротші терміни. Також слід дотримуватися рекомендацій: не виходити з дому без необхідності уникати скупчення людей, і обмежити контакти з людьми.

Добровільне соціальне дистанціювання, особливо груп осіб високого ризику захворюваності необхідно з метою зменшення передачі інфекції і зниження тиску на систему охорони здоров’я.

Групові заходи соціального дистанціювання:

Закриття навчальних закладів з метою запобігання контакту серед дітей. Перехід на віддалену роботу. Передбачається закриття офісів, підприємств та місць скупчення людей – торгових центрів, сільськогосподарського виробництва, будівництва, ресторанів, спортивних клубів, транспорту. Заходи, спрямовані на спеціальні групи населення: обмеження кількості відвідувачів і контактів, наприклад в установах довгострокового перебування груп осіб похилого віку, людей з особливими потребами, психічно хворих, бездомних, ув’язнених. Скасування масових заходів і закриття кордонів. Це заходи, спрямовані на зменшення мобільності людей.