#Букви зібрали інформацію про заходи соціального дистанціювання і правила їх дотримання.

Соціальне дистанціювання – це міра в умовах карантину, спрямована на мінімізацію контактів між людьми з метою зменшення поширення COVID-19.

Зараз є кілька типів соціального дистанціювання: групові та індивідуальні.

До індивідуальних заходів відносяться:

  1. Ізоляція хворих COVID-19 і тих, у кого виявили симптоми вірусу. У цьому випадку людина повинна бути направлений на лікування або залишатися вдома.
  2. “Карантин контактів”. Передбачає зниження соціальної взаємодії між людьми за допомогою самоізоляції. Протягом цього періоду необхідно моніторити зміни стану здоров’я: в разі виникнення симптомів захворювання – діагностування тест-системами необхідно провести в найкоротші терміни.
  3. Також слід дотримуватися рекомендацій: не виходити з дому без необхідності уникати скупчення людей, і обмежити контакти з людьми.

Добровільне соціальне дистанціювання, особливо груп осіб високого ризику захворюваності необхідно з метою зменшення передачі інфекції і зниження тиску на систему охорони здоров’я.

Групові заходи соціального дистанціювання:

  1. Закриття навчальних закладів з метою запобігання контакту серед дітей.
  2. Перехід на віддалену роботу. Передбачається закриття офісів, підприємств та місць скупчення людей – торгових центрів, сільськогосподарського виробництва, будівництва, ресторанів, спортивних клубів, транспорту.
  3. Заходи, спрямовані на спеціальні групи населення: обмеження кількості відвідувачів і контактів, наприклад в установах довгострокового перебування груп осіб похилого віку, людей з особливими потребами, психічно хворих, бездомних, ув’язнених.
  4. Скасування масових заходів і закриття кордонів. Це заходи, спрямовані на зменшення мобільності людей.
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